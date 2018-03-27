Де Хеа недоволен отношением к себе в Испании

Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа недоволен отношением к себе на родине.

"В Англии ко мне большая привязанность и уважение, которых я здесь не вижу" - цитирует 27-летнего стража ворот Goal.com.

Напомним, что Де Хеа хочет купить мадридский "Реал". Его контракт с "МЮ" истекает в 2019 году.

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