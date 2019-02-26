Де Хеа недоволен зарплатой в "Манчестер Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа не может договорится с клубом о новом контракте. Об этом сообщает Evening Standard.
Контракт игрока истекает в конце сезона.
По данным издания, английский клуб намерен предложить футболисту оклад в 350 тысяч фунтов в неделю. Такое увеличение зарплаты сделает 28-летнего Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира.
Ранее сообщалось, что данное требование озвучил сам голкипер. Однако теперь он не требует повысить зарплату еще больше.
Футболист в нынешнем сезоне участвовал в 33 матчах, в которых пропустил 39 мячей и 10 раз отыграл "на ноль".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11