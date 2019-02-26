Де Хеа недоволен зарплатой в "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа не может договорится с клубом о новом контракте. Об этом сообщает Evening Standard.

Контракт игрока истекает в конце сезона.

По данным издания, английский клуб намерен предложить футболисту оклад в 350 тысяч фунтов в неделю. Такое увеличение зарплаты сделает 28-летнего Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира.

Ранее сообщалось, что данное требование озвучил сам голкипер. Однако теперь он не требует повысить зарплату еще больше.

Футболист в нынешнем сезоне участвовал в 33 матчах, в которых пропустил 39 мячей и 10 раз отыграл "на ноль".

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