Де Хеа обратился к болельщикам после провального выступления на ЧМ

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Де Хеа обратился к болельщикам после провального выступления на ЧМГолкипер сборной Испании Давид Де Хеа обратился к болельщикам после провального выступления своей команды на Чемпионате Мира.

Так, в своем инстаграме 27-летний вратарь написал: "Тем, кто поддерживал, терпел и критиковал обращаюсь с уважением и говорю спасибо. Мы оказались разбиты, но мы снова встанем и никогда не сдадимся".

Напомним, Де Хеа стал худшим вратарем ЧМ-2018. | soccernews.ru

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