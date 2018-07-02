Де Хеа обратился к болельщикам после провального выступления на ЧМ

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа обратился к болельщикам после провального выступления своей команды на Чемпионате Мира.

Так, в своем инстаграме 27-летний вратарь написал: "Тем, кто поддерживал, терпел и критиковал обращаюсь с уважением и говорю спасибо. Мы оказались разбиты, но мы снова встанем и никогда не сдадимся".

Напомним, Де Хеа стал худшим вратарем ЧМ-2018. | soccernews.ru