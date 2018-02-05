Де Хеа обсудил с агентом свое будущее
Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа обсудил с агентом Жорже Мендешом свое будущее.
Так, по сведениям испанской прессы, 27-летний вратарь сообщил своему доверенному лицу, что летом следующего года он намерен принять предложение мадридского "Реала". При этом он попросил португальского суперагента сделать все от него зависящее, чтобы этот трансфер состоялся.
В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 21 мяч в 31 игре за "Манчестер Юнайтед".
Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к достижению соглашения по трансферу Джастина Клюйверта. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Турнир прогнозов: итоги 32 тура
-
"Ливерпуль" подписал колумбийского защитника и отдал его в аренду "Мальорке"
-
Агенты Вериссимо прибыли в Москву
-
Игроки "Челси" получили три дня выходных
-
Куман возглавит сборную Голландии
-
Эмери является самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Франции
-
Рэшфорд может не сыграть с "Ньюкаслом"
-
"Зенит" нацелился на хавбека "Урала"
-
Агент подтвердил интерес "Арсенала" к Ругани
-
Капитану "Уотфорда" грозит четырёхматчевая дисквалификация
-
"Рубин" в товарищеском матче обыграл "Дьошдьор"
-
Каррагер высказался о возможном увольнении Конте
-
Карвахаль пропустит первый матч с ПСЖ
-
"Арсенал" и "Барселона" поборются за хавбека "Шальке" Майера
-
Фанатам "Эспаньола" запрещено посещать стадион из-за баннера о Шакире
-
"Арсенал" представил новичков команды Дзюбу и Новосельцева
-
Каррера: "Не появляюсь на послематчевых командных фотографиях, так как это праздник футболистов"
-
Руни: "Я хотел бы поработать тренером"
-
Экс-хавбек "Милана" стал игроком австрийского клуба "Адмира Ваккер"
-
Дебюши: "Я хотел покинуть "Арсенал" раньше, но Венгер не отпускал меня"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|26
|51
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|26
|49
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20