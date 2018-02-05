Де Хеа обсудил с агентом свое будущее

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа обсудил с агентом Жорже Мендешом свое будущее.

Так, по сведениям испанской прессы, 27-летний вратарь сообщил своему доверенному лицу, что летом следующего года он намерен принять предложение мадридского "Реала". При этом он попросил португальского суперагента сделать все от него зависящее, чтобы этот трансфер состоялся.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 21 мяч в 31 игре за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к достижению соглашения по трансферу Джастина Клюйверта. | soccernews.ru