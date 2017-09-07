Де Хеа обсудил с Рамосом свой возможный переход в "Реал"

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа обсудил с защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом свой возможный переход в королевский клуб.

Как информирует A Bola, во время отборочных матчей к Чемпионату Мира 26-летний вратарь обратился к капитану национальной команды Испании с тем, чтобы тот поспособствовал его переходу в стан "сливочных".

Напомним, "Реал" намерен перехватить у "Барселоны" хавбека "Марселя". | soccernews.ru