Де Хеа оформил выдающееся достижение в АПЛ
В матче 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счётом 0:0.
Для испанского голкипера манкунианцев Давида де Хеа этот матч стал сотым без пропущенных голов за клуб в Премьер-лиги. По этому показателю он уступает только легендарному Петеру Шмейхелю.
28-летний Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года, провел за клуб 348 матчей во всех турнирах и пропустил 349 голов. Его контракт с "дьяволами" действует до лета 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11