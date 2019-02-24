Де Хеа оформил выдающееся достижение в АПЛ

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Де Хеа оформил выдающееся достижение в АПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счётом 0:0.

Для испанского голкипера манкунианцев Давида де Хеа этот матч стал сотым без пропущенных голов за клуб в Премьер-лиги. По этому показателю он уступает только легендарному Петеру Шмейхелю.

28-летний Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года, провел за клуб 348 матчей во всех турнирах и пропустил 349 голов. Его контракт с "дьяволами" действует до лета 2019 года.

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