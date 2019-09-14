Де Хеа окончательно согласовал с "Манчестер Юнайтед" условия нового контракта
"Манчестер Юнайтед" удалось договориться с вратарём Давидом Де Хеа о продлении действующего контракта.
По информации Daily Record, стороны окончательно согласовали условия нового договора.
Сообщается, что речь идёт о четырёхлетнем соглашении с зарплатой 15 миллионов евро в год.
Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.
Действующий контракт между 28-летним испанцем и английским клубом истекает следующим летом.
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|Команда
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|Ливерпуль
|4
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|2
|Манчестер Сити
|4
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|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
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|6
|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
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|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
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|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
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|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
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|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
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|Уотфорд
|4
|1