Де Хеа окончательно согласовал с "Манчестер Юнайтед" условия нового контракта

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа окончательно согласовал с "Манчестер Юнайтед" условия нового контракта

"Манчестер Юнайтед" удалось договориться с вратарём Давидом Де Хеа о продлении действующего контракта.

По информации Daily Record, стороны окончательно согласовали условия нового договора.

Сообщается, что речь идёт о четырёхлетнем соглашении с зарплатой 15 миллионов евро в год.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.

Действующий контракт между 28-летним испанцем и английским клубом истекает следующим летом.

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