Де Хеа остался крайне разочарован поражением от "Манчестер Сити"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа остался крайне разочарован поражением от "Манчестер Сити"Фото: инстаграм де Хеа/Автор неизвестен

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа поделился эмоциями после поражения от "Манчестер Сити" (0:2) в 11-м туре АПЛ.

"Мне больно", — написал испанец в своем твиттере.

Отметим, что после этого матча "Манчестер Сити" набрав 23 очка поднялся на 2-е место в таблице чемпионата Англии. У "Манчестер Юнайтед" 17 очков и 7-я строчка.

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