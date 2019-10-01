Де Хеа остался недоволен матчем "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа заявил, что остался недоволен работой выразил недовольство работой одного из лайнсменов матча 7-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:1). Об этом сообщает Sky Sports.

По словам вратаря в эпизоде с голом Пьера-Эмерика Обамеянга лайнсмены отвлекли защиту "МЮ".

"Мы отвлеклись. Если бы линейный судья держал флаг внизу… Однако мы понимаем, что есть VAR. Просто это для нас было уроком, мы должны научиться на этой ошибке.

Игра была равной. И у них и у нас были хорошие моменты. Но мы играли на "Олд Траффорд", поэтому должны выиграть такие матчи", - сказал Де Хеа.

"МЮ" занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" расположился на 4 позиции.

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