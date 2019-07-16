Де Хеа останется в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа останется в "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вопреки всем слухам не покинет клуб.

Как сообщает The Telegraph, испанский страж ворот дал согласие на подписание нового контракта с "красными дьяволами".

Стороны ещё ведут переговоры о нюансах соглашения, однако по всем ключевым пунктам компромисс уже найден.

Ранее стало известно, что после заключения договора зарплата Де Хеа вырастет до 20 миллионов евро в год.

Действующий контракт футболиста с "МЮ" истекает следующим летом.

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