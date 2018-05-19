Де Хеа отдал больше пасов чем Санчес в первом тайме финала Кубка Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес проваливает финальный матч Кубка Англии против "Челси".

Как сообщает Opta, в первом тайме встречи 29-летний чилиец отдал всего 11 пасов. Это меньше, чем у вратаря "красных дьяволов" Давида Де Хеа (12).

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