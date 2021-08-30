Де Хеа отреагировал на возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа рассказал о своём отношении к переходу в клуб нападающего Криштиану Роналду.

"Это мечта для всех болельщиков "МЮ". Просто великолепно, что он вернулся. Это уже повлияло на атмосферу. Надеюсь, Криштиану сможет привнести в нашу игру нечто особенное, чтобы команда стала лучше. Здорово, что он теперь с нами", - сказал Де Хеа.

36-летний португалец перешёл в "Юнайтед" из туринского "Ювентуса", в составе которого он забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

Роналду вернулся в английский клуб спустя 12 лет. Он уже выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

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