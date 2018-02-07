Де Хеа озвучил свои финансовые требования по зарплате "Манчестер Юнайтед"

Теги давид де хеаманчестер юнайтед

Де Хеа озвучил свои финансовые требования по зарплате "Манчестер Юнайтед"Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа озвучил перед своим клубом финансовые требования по новой зарплате.

Так, по сведениям The Sun, 27-летний вратарь будет готов подписать новый контракт с "красными дьяволами", если те будут готовы платить ему 425 тысяч евро в неделю.

Отметим, что на сегодняшний день оклад испанца в "Юнайтед" составляет 235 тысяч евро в неделю.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Де Хеа. | soccernews.ru

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