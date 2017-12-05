Де Хеа озвучил свои требования "Реалу"

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа озвучил свои требования мадридскому "Реалу", который заинтересован в его приобретении.

Как информирует испанская пресса, 27-летний вратарь сообщил королевскому клубу, что в случае своего перехода он хотел бы зарабатывать 12 миллионов евро за сезон, что аналогично окладам капитана "сливочных" Серхио Рамоса и вингера команды Гарета Бэйла. Больше в "Реале" зарабатывает только Криштиану Роналду.

Напомним, "Реал" интересуется вингером "Манчестер Сити". | soccernews.ru