Де Хеа озвучил свои требования "Реалу"

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа озвучил свои требования мадридскому "Реалу", который заинтересован в его подписании в летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, 27-летний вратарь "красных дьяволов" запросил у "сливочных" не только зарплату на уровне ведущих игроков команды, но и потребовал продажи их "первого номера" Кейлора Наваса. Испанец опасается, что с его переездом в Мадрид главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан продолжить доверять место в воротах костариканцу.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым игроком мира. | soccernews.ru