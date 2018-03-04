Де Хеа озвучил свои требования "Реалу"

Теги давид де хеаманчестер юнайтедреал мадридзинедин зиданкейлор навас

Де Хеа озвучил свои требования "Реалу"Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа озвучил свои требования мадридскому "Реалу", который заинтересован в его подписании в летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, 27-летний вратарь "красных дьяволов" запросил у "сливочных" не только зарплату на уровне ведущих игроков команды, но и потребовал продажи их "первого номера" Кейлора Наваса. Испанец опасается, что с его переездом в Мадрид главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан продолжить доверять место в воротах костариканцу.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым игроком мира. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Конечно, Месси- крутой ирок, один из 2х лучших, но Криштиану- 1, он все равно, круче!!!

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