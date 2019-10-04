Де Хеа планирует купить испанский клуб
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может стать владельцем футбольного клуба "Эльче".
По информации Superdeporte, сумма возможной сделки оценивается в 18 миллионов евро.
Сообщается, что сам футболист и его отец являются болельщиками "Эльче".
Сейчас клуб испытывает финансовые проблемы и выступает в Сегунде - втором по силе испанском дивизионе.
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|М
|О
|1
|Ливерпуль
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|Челси
|7
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|Кристал Пэлас
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|7
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|7
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