Де Хеа планирует купить испанский клуб

Теги давид де хеаэльчеманчестер юнайтед

Де Хеа планирует купить испанский клуб

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может стать владельцем футбольного клуба "Эльче".

По информации Superdeporte, сумма возможной сделки оценивается в 18 миллионов евро.

Сообщается, что сам футболист и его отец являются болельщиками "Эльче".

Сейчас клуб испытывает финансовые проблемы и выступает в Сегунде - втором по силе испанском дивизионе.

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