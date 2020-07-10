Де Хеа побил рекорд Шмейхеля в "Манчестер Юнайтед"

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Де Хеа побил рекорд Шмейхеля в "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа стал рекордсменом своего клуба по числу игр среди легионеров.

Испанский страж ворот превзошёл показатель легендарного Петера Шмейхеля - 399 матчей против 398.

Де Хеа выступает за "МЮ" с лета 2011 года, в 399 матчах он пропустил 409 голов.

Шмейхель защищал цвета "красных дьяволов" с 1991 по 1999 год, в 398 играх он пропустил 300 голов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru
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