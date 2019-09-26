Де Хеа поддержал Сульшера
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа рассказал, что думает о главном тренере команды Уле-Гуннар Сульшере, которого сейчас часто критикуют из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщает DAZN.
"Сульшер - часть семьи "Манчестер Юнайтед". Он провел тут много лет, как футболист и отлично знает клуб. Вся команда поддерживает его - это самое главное. Сульшер - хороший тренер, и мы будет бороться за него до смерти. Мы будем с ним до конца", - сказал Де Хеа.
Вчера, 25 сентября, клуб сыграл в ничью в "Рочдейлом" (1:1) в Кубке Лиги. После 6 туров АПЛ "МЮ" с 8 баллами занимает 8 место в турнирной таблице.
Сульшер возглавил "красных дьяволов" в декабре 2018 года, сменив на посту Жозе Моуринью.
А еще: Моуринью: "Де Хеа не сможет перейти в большинство топ-клубов"| http://soccernews.ru
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Азар поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1