Де Хеа поддержал Сульшера

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа рассказал, что думает о главном тренере команды Уле-Гуннар Сульшере, которого сейчас часто критикуют из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщает DAZN.



"Сульшер - часть семьи "Манчестер Юнайтед". Он провел тут много лет, как футболист и отлично знает клуб. Вся команда поддерживает его - это самое главное. Сульшер - хороший тренер, и мы будет бороться за него до смерти. Мы будем с ним до конца", - сказал Де Хеа.



Вчера, 25 сентября, клуб сыграл в ничью в "Рочдейлом" (1:1) в Кубке Лиги. После 6 туров АПЛ "МЮ" с 8 баллами занимает 8 место в турнирной таблице.



Сульшер возглавил "красных дьяволов" в декабре 2018 года, сменив на посту Жозе Моуринью.

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