Де Хеа поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа высказался в преддверии матча 16-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Мы играем дома, перед своими болельщиками. Это дерби, мы уверены в себе. Мы чувствуем в себе силы и готовы побеждать. Команда в хорошей форме, мы выиграли в двух тяжёлых выездных матчах. Мы знаем, как играть в важных поединках" - приводит слова Де Хеа Sky Sports.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится в воскресенье в 19:30 по московскому времени.

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