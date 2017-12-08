Де Хеа поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

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Де Хеа поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа высказался в преддверии матча 16-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Мы играем дома, перед своими болельщиками. Это дерби, мы уверены в себе. Мы чувствуем в себе силы и готовы побеждать. Команда в хорошей форме, мы выиграли в двух тяжёлых выездных матчах. Мы знаем, как играть в важных поединках" - приводит слова Де Хеа Sky Sports. 

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится в воскресенье в 19:30 по московскому времени.

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3 Челси 16 32
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6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
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11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
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15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
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