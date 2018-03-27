Де Хеа поделился ожиданиями от противостояния с Месси

Голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа поделился ожиданиями от противостояния с форвардом "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Напомним, что сегодня в 22:30 по московскому времени "Фурия Роха" и "альбиселесте" проведут товарищеский матч в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Встреча с Месси - вызов для любого вратаря. Но мы хотим, чтобы против нас играли сильнейшие соперники" - цитирует Де Хеа Marca.

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