Де Хеа поделился ожиданиями от противостояния с Месси
Голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа поделился ожиданиями от противостояния с форвардом "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси.
Напомним, что сегодня в 22:30 по московскому времени "Фурия Роха" и "альбиселесте" проведут товарищеский матч в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
"Встреча с Месси - вызов для любого вратаря. Но мы хотим, чтобы против нас играли сильнейшие соперники" - цитирует Де Хеа Marca.
Не пропустите: Месси сможет сыграть против Испании. | http://soccernews.ru
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