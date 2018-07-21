Де Хеа подпишет новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" достиг соглашения со своим голкипером Давидом Де Хеа по продлению действующего контракта.

По сведениям Manchester Evening News, новое соглашение "красных дьяволов" с 27-летним вратарем будет рассчитано до лета 2025-го года.

В прошлом сезоне Де Хеа пропустил 35 мячей в 46 матчах за "Манчестер Юнайтед". Его нынешний контракт действует до лета 2019-го года.

Напомним, Ибрагимович назвал причину своего ухода из "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru