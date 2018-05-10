Де Хеа получит "Золотую перчатку"

В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" (0:0).

Этот матч стал 18-м в этом сезоне для вратаря манкунианцев Давида Де Хеа без пропущенных голов.

По этому показателю испанец является лучшим в Премьер-лиге и станет обладателем "Золотой перчатки".

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