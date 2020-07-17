Де Хеа повторил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отстоял на ноль в матче 36-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:0).

Эта игра стала 112-й для испанца в рамках Премьер-лиги, в которой он оставил свои ворота в неприкосновенности.

По этому показателю 29-летний голкипер догнал рекордсмена клуба Петера Шмейхеля, который защищал цвета "красных дьяволов" с 1991 по 1999 год.

На третьем месте по числу сухих матчей за "МЮ" в АПЛ идёт именитый голландец Эдвин ван дер Сар - 90.

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