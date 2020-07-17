Де Хеа повторил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отстоял на ноль в матче 36-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:0).
Эта игра стала 112-й для испанца в рамках Премьер-лиги, в которой он оставил свои ворота в неприкосновенности.
По этому показателю 29-летний голкипер догнал рекордсмена клуба Петера Шмейхеля, который защищал цвета "красных дьяволов" с 1991 по 1999 год.
На третьем месте по числу сухих матчей за "МЮ" в АПЛ идёт именитый голландец Эдвин ван дер Сар - 90.
Не пропустите: Де Хеа провёл юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18