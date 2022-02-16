Де Хеа повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Фото: инстаграм Де Хеа

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа завершил игру против "Брайтона" (2:0) без пропущенных голов.

Как сообщает StatmanDave, 31-летний испанец провел 128-ю сухую игру в рамках АПЛ и повторил клубное достижение.

Такой же результат у экс-вратаря команды Петера Шмейхеля, который играл за "МЮ" с 1991 по 1999 год.

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