Де Хеа повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
Фото: инстаграм Де Хеа
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа завершил игру против "Брайтона" (2:0) без пропущенных голов.
Как сообщает StatmanDave, 31-летний испанец провел 128-ю сухую игру в рамках АПЛ и повторил клубное достижение.
Такой же результат у экс-вратаря команды Петера Шмейхеля, который играл за "МЮ" с 1991 по 1999 год.
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18