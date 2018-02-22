Де Хеа повторил рекорд "МЮ" по числу сейвов в матче ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Севильей" (0:0).

В этом поединке вратарь манкунианцев Давид Де Хеа восемь раз спас свою команду от гола.

Это повторение клубного рекорда в Лиге Чемпионов, установленного Эдвином ван дер Саром в 2011 году в матче с "Барселоной".

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