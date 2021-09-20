Де Хеа прервал семилетнюю серию без отражённых пенальти в АПЛ

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Де Хеа прервал семилетнюю серию без отражённых пенальти в АПЛ

Фото твиттер Давида Де Хеа

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа парировал пенальти в концовке матча 5-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (2:1).

Для испанца это первый отражённый 11-метровый удар в чемпионате Англии за последние семь лет, сообщает Sky Sports Statto.

В октябре 2014 года Де Хеа отбил пенальти в игре Премьер-лиги, после чего его ворота поражали "с точки" 21 раз подряд.

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