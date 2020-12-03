Де Хеа превзошёл достижение ван дер Сара в "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа установил новый клубный рекорд.

Испанец провёл 58-й матч в еврокубках в составе "красных дьяволов". Сообщается, что это рекордный показатель среди голкиперов.

Де Хеа превзошёл достижение Эдвина ван дер Сара, у которого в активе 57 таких игр.

Напомним, что ван дер Сар выступал за "МЮ" с 2005 по 2011 год, после чего завершил карьеру, а его преемником на "Олд Траффорд" стал как раз Де Хеа.

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