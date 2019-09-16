Де Хеа прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа рассказал, что думает о продлении контракта с английским клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Новое соглашение специалиста рассчитано до 2023 года.

"Провести 8 лет в этом великом клубе и продолжить свою карьеру - честь для меня. Никогда не думал, что смогу сыграть более 350 игр за этот клуб. Теперь мое будущее определено. Хочу помочь команде выиграть трофеи", - сказал де Хеа.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.

Действующий контракт между 28-летним испанцем и английским клубом истекает следующим летом.

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