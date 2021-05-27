Де Хеа прокомментировал проигрыш в финале Лиги Европы

Фото: инстаграм Де Хеа/Автор неизвестен

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от "Вильярреала".

Основное время закончилось вничью (1:1), испанцы выиграли в серии пенальти – Де Хеа не смог забить.

"Падай и поднимайся, учись на собственном опыте, снова сражайся и побеждай.

"Манчестер Юнайтед", спасибо за поддержку", – написал испанец в твиттере.

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