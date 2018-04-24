Де Хеа прокомментировал свою игру в этом сезоне



Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа оценил свою игру в нынешнем сезоне.

"Я доволен тем, как играю. Я нахожусь в хорошей форме на протяжении всего сезона. Надеюсь, что в последних матчах я буду также хорош и с отличным настроением подойду к Чемпионату Мира-2018", - приводит слова Де Хеа Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний Де Хеа не пропускал голы в 17 матчах Премьер-лиги и является лидером турнира по этому показателю.

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