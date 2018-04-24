Де Хеа прокомментировал свою игру в этом сезоне

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа прокомментировал свою игру в этом сезоне
Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа оценил свою игру в нынешнем сезоне.

"Я доволен тем, как играю. Я нахожусь в хорошей форме на протяжении всего сезона. Надеюсь, что в последних матчах я буду также хорош и с отличным настроением подойду к Чемпионату Мира-2018", - приводит слова Де Хеа Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний Де Хеа не пропускал голы в 17 матчах Премьер-лиги и является лидером турнира по этому показателю.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов