Де Хеа прокомментировал возможное продление контракта с "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа высказался о возможном продлении соглашения с клубом.

Так, в интервью для Goal.com, испанец отметил, что команде необходимо сконцентрироваться на футболе, а не на соглашениях и тому подобных темах. При этом Де Хеа признался, что рад выступать за "МЮ" и поблагодарил фанатов за поддержку.

Напомним, что Де Хеа ведет переговоры с клубом о продлении контракта. Нынешнее соглашение истекает следующим летом.

В этом сезоне Де Хеа провел 12 матчей, в которых пропустил 17 голов.

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