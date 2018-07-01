Де Хеа пропустил шесть мячей на ЧМ-2018 после нанесенных семи ударов в створ его ворот

Теги давид де хеаиспания

Де Хеа пропустил шесть мячей на ЧМ-2018 после нанесенных семи ударов в створ его воротГолкипер сборной Испании Давид Де Хеа демонстрирует худшую статистику среди своих коллег по амплуа на Чемпионате Мира в России.

Так, 27-летний вратарь "красной фурии" пропустил уже шесть мячей после нанесенных соперниками семи ударов в створ его ворот. По проценту отраженных ударов Де Хеа является худшим стражем ворот на мундиале-2018.

Напомним,  Рамос стал рекордсменом сборной Испании. | soccernews.ru

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