Де Хеа провел сотую "сухую" игру за "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа провел сотую "сухую" игру за "Манчестер Юнайтед"

Матч против "Эвертона" стал для голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа сотым, в котором он отстоял на ноль.

Всего за "красных дьяволов" испанец провел 275 поединков, в которых пропустил 279 голов.

Напомним, что матч закончился в пользу "МЮ" 4:0.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 5-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 5-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов