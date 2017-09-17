Де Хеа провел сотую "сухую" игру за "Манчестер Юнайтед"

Матч против "Эвертона" стал для голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа сотым, в котором он отстоял на ноль.

Всего за "красных дьяволов" испанец провел 275 поединков, в которых пропустил 279 голов.

Напомним, что матч закончился в пользу "МЮ" 4:0.

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