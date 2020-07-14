Де Хеа провёл юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед"

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Де Хеа провёл юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа полностью отыграл матч 35-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (2:2).

Таким образом, испанский страж ворот провёл 400-ю игру в составе "красных дьяволов".

29-летний Де Хеа выступает за "МЮ" с лета 2011 года, в его пассиве 411 пропущенных голов.

Голкипер является рекордсменом клуба по числу матчей среди легионеров.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выдал лучшую беспроигрышную серию со времён Фергюсона. | http://soccernews.ru
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