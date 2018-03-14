Де Хеа разочаровался в "Манчестер Юнайтед" и намерен покинуть клуб

Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа принял решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 27-летний вратарь остался разочарован выступлениями "красных дьяволов" за время его пребывания на "Олд Траффорд". Поэтому уже по окончанию текущего сезона он намерен затребовать от руководства своего клуба выставить его на трансфер. Приоритетным местом продолжения своей карьеры Де Хеа определил мадридский "Реал".

Напомним, Канчельскис высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru