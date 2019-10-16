Де Хеа рискует пропустить два месяца

Теги манчестер юнайтеддавид де хеатравмы

Де Хеа рискует пропустить два месяца

Травма вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа может оказаться серьёзной, сообщает The Sun.

По сведениям издания, у испанского стража ворот диагностировано мышечное повреждение паха, из-за которого он может пропустить до двух месяцев.

Если диагноз подтвердится, то основной голкипер "красных дьяволов" не поможет команде в 14 матчах, в том числе против "Ливерпуля", "Челси", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Де Хеа провёл за "МЮ" 9 игр и пропустил 8 голов.

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