Де Хеа рискует пропустить два месяца
Травма вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа может оказаться серьёзной, сообщает The Sun.
По сведениям издания, у испанского стража ворот диагностировано мышечное повреждение паха, из-за которого он может пропустить до двух месяцев.
Если диагноз подтвердится, то основной голкипер "красных дьяволов" не поможет команде в 14 матчах, в том числе против "Ливерпуля", "Челси", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".
В текущем сезоне Де Хеа провёл за "МЮ" 9 игр и пропустил 8 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3