Де Хеа рискует пропустить два месяца

Травма вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа может оказаться серьёзной, сообщает The Sun.

По сведениям издания, у испанского стража ворот диагностировано мышечное повреждение паха, из-за которого он может пропустить до двух месяцев.

Если диагноз подтвердится, то основной голкипер "красных дьяволов" не поможет команде в 14 матчах, в том числе против "Ливерпуля", "Челси", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Де Хеа провёл за "МЮ" 9 игр и пропустил 8 голов.

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