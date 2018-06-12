Де Хеа: "Роналду все изучили хорошо"

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа рассказал о предстоящей встрече с командой Португалии на ЧМ-2018.

По его словам, удобно начинать турнир с сильного соперника.

"Всегда полезно начинать быстро и мощно. Первая игра всегда важна, особенно против сильного соперника. Мы должны показать свой оптимальный футбол.

Роналду все изучили хорошо. Он всем известен. Это один из лучших в мире игроков. Рядом с ним отличная команда, чемпионы Европы. К чемпионату мира они подходят в форме, так что будет нелегко", - отметил он.

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