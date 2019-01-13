Де Хеа сделал приятный подарок Селихову

Теги спартак москваалександр селиховдавид де хеаманчестер юнайтед

Де Хеа сделал приятный подарок Селихову

Голкипер "Спартака" Александр Селихов опубликовал в инстаграме интересную фотографию.

Российский вратарь показал фотографию в соцсети, на которой он стоит с подарком голкипера "МЮ" де Хеа. Вратарь английского клуба подарил Селихову свою футболку с автографом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@d_degeaofficial

Публикация от Selikhov Aleksandr (@selikhov57)

После 17 туров московский "Спартак" набрал 28 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите:  Салах забил 46-й гол в АПЛ и вышел на 8-е место в истории "Ливерпуля"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетик" - "Севилья": видеотрасляция матча 19-го тура испанской Примеры

"Атлетик" - "Севилья": видеотрасляция матча 19-го тура испанской Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов