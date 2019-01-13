Де Хеа сделал приятный подарок Селихову

Голкипер "Спартака" Александр Селихов опубликовал в инстаграме интересную фотографию.

Российский вратарь показал фотографию в соцсети, на которой он стоит с подарком голкипера "МЮ" де Хеа. Вратарь английского клуба подарил Селихову свою футболку с автографом.

После 17 туров московский "Спартак" набрал 28 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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