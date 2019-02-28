Де Хеа шокировал "Манчестер Юнайтед" требованиями по зарплате



Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа назвал руководству свои финансовые требования по новому контракту, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, голкипер хочет самым высокооплачиваемым футболистом "МЮ" и требует зарплату в размере 29 миллионов евро в год. Столько же получает нападающий манкунианцев Алексис Санчес.

Напомним, что нынешний контракт 26-летнего Де Хеа с "Манчестер Юнайтед" истекает ближайшим летом, но клуб имеет возможности автоматически продлить с ним соглашение еще на год.

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