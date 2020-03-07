Де Хеа снова стал трансферной целью "Реала"

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Де Хеа снова стал трансферной целью "Реала"

Мадридский "Реал" возобновил интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа, утверждает The Sun.

По сведениям издания, "сливочные" могут купить звёздного испанца летом за сумму около 80 миллионов евро.

Ранее Де Хеа сватали в королевский клуб едва ли не каждый год, но после приобретения Тибо Куртуа данные слухи сошли на нет.

В текущем сезоне голкипер "МЮ" пропустил 33 гола в 31 матче. В ноябре ему исполнится 30 лет.

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