Де Хеа согласился на условия "Манчестер Юнайтед" по новому контракту
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, вероятно, останется в клубе.
Как сообщает Mirror, стороны согласовали условия нового контракта. Теперь испанец будет зарабатывать 390 тысяч евро, что составит около 20 миллионов евро в год.
С новой зарплатой Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем мира. Отмечается, что ранее он требовал от клуба зарплату в 29 миллионов евро за сезон.
Напомним, что действующее соглашение Де Хеа с "МЮ" рассчитано до следующего лета.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|38
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|7
|Вулверхэмптон
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|Эвертон
|38
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|Лестер Сити
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|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|11
|Уотфорд
|38
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|12
|Кристал Пэлас
|38
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|38
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|16
|Саутгемптон
|38
|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16