Де Хеа согласился на условия "Манчестер Юнайтед" по новому контракту

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, вероятно, останется в клубе.

Как сообщает Mirror, стороны согласовали условия нового контракта. Теперь испанец будет зарабатывать 390 тысяч евро, что составит около 20 миллионов евро в год.

С новой зарплатой Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем мира. Отмечается, что ранее он требовал от клуба зарплату в 29 миллионов евро за сезон.

Напомним, что действующее соглашение Де Хеа с "МЮ" рассчитано до следующего лета.

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