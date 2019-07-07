Де Хеа согласился на условия "Манчестер Юнайтед" по новому контракту

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа согласился на условия "Манчестер Юнайтед" по новому контракту

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, вероятно, останется в клубе.

Как сообщает Mirror, стороны согласовали условия нового контракта. Теперь испанец будет зарабатывать 390 тысяч евро, что составит около 20 миллионов евро в год.

С новой зарплатой Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем мира. Отмечается, что ранее он требовал от клуба зарплату в 29 миллионов евро за сезон.

Напомним, что действующее соглашение Де Хеа с "МЮ" рассчитано до следующего лета.

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