Де Хеа согласовал с "МЮ" новый контракт и будет получать, как Погба

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, зарплата голкипера составит 17 миллионов евро в год. Примерно такую же зарплату получает французский полузащитник манкунианцев Поль Погба.

Нынешний контракт де Хеа с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2020 года, поэтому через год манкунианцы могли потерять его бесплатно.

28-летний де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 366 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 377 голов.

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