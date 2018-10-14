Де Хеа спокоен по поводу продления контракта с "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа спокоен по поводу продления контракта с "Манчестер Юнайтед"

Продолжаются переговоры между "Манчестер Юнайтед" и Давидом Де Хеа о новом контракте.

Как сообщает Manchester Evening News, голкипер и его окружение несмотря на затянувшиеся переговоры уверены в том, что соглашение будет подписано.

Напомним, что действующий контракт Де Хеа с "МЮ" рассчитан до лета 2020 года.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" не может согласовать новый контракт с Де Хеа. | http://soccernews.ru

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