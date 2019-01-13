Де Хеа стал автором рекорда Премьер-лиги

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа совершил 11 сейвов в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:0).

Данный показатель является рекордным в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Эта победа позволила "МЮ" догнать "Арсенал", который занимает пятое место в АПЛ.

В нынешнем сезоне 28-летний Де Хеа провел за манкунианцев 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола.

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