Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем мира

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем мира"Манчестер Юнайтед" согласовал со своим голкипером Давидом Де Хеа условия нового контракта, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, стороны продлят свое сотрудничество до лета 2023-го года. По новому соглашению, оклад 27-летнего вратаря вырастет до 400 тысяч евро в неделю, что равняется почти 21 миллиону евро за сезон.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Наполи". | soccernews.ru

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