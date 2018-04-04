Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем мира
"Манчестер Юнайтед" согласовал со своим голкипером Давидом Де Хеа условия нового контракта, информирует TransferMarketWeb.
Так, по сведениям источника, стороны продлят свое сотрудничество до лета 2023-го года. По новому соглашению, оклад 27-летнего вратаря вырастет до 400 тысяч евро в неделю, что равняется почти 21 миллиону евро за сезон.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Наполи". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|32
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20