Де Хеа травмировался в матче "МЮ" с "Саутгемптоном"

В матче 10-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" (3:2) голкипер манкунианцев Давид Де Хеа получил травму. Об этом рассказал главный тренер команды Уле Гунар Сульшер.

Футболист, пытаясь отбить мяч, ударился ногой о штангу. Де Хеа пришлось заменить в перерыве на Дина Хендерсона.

"Удар пришелся прямо над коленом, надеюсь, он будет в порядке к среде ("МЮ" встретится с ПСЖ в ЛЧ)", - сказал Сульшер.

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