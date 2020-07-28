Де Хеа установил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеастатистика

Де Хеа установил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа стал рекордсменом своего клуба по числу сухих матчей в АПЛ.

В воскресенье в поединке с "Лестером" испанец в 113-й раз отстоял на ноль в составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-лиги.

Де Хеа превзошёл достижение легендарного датчанина Петера Шмейхеля (112).

29-летний голкипер выступает за "МЮ" с 2011 года, всего в АПЛ он провёл 313 матчей.

Не пропустите: "МЮ" установил рекорд АПЛ по числу пробитых пенальти за сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 июля

Главные новости дня: 27 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов