Де Хеа установил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа стал рекордсменом своего клуба по числу сухих матчей в АПЛ.

В воскресенье в поединке с "Лестером" испанец в 113-й раз отстоял на ноль в составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-лиги.

Де Хеа превзошёл достижение легендарного датчанина Петера Шмейхеля (112).

29-летний голкипер выступает за "МЮ" с 2011 года, всего в АПЛ он провёл 313 матчей.

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