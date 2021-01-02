Де Хеа установил новый рекорд "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа провёл 327-й матч за "красных дьяволов" в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports Statto, это новый рекорд манкунианского клуба для игроков не из Великобритании.

Испанец превзошёл достижения ирландца Роя Кина, в активе которого 326 игр за "МЮ" в рамках Премьер-лиги.

В общем рейтинге Де Хеа занимает пятое место, уступая Уэйну Руни (393), Гари Невиллу (400), Полу Скоулзу (499) и Райану Гиггзу (632).

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