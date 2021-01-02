Де Хеа установил новый рекорд "Манчестер Юнайтед"
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа провёл 327-й матч за "красных дьяволов" в АПЛ.
Как сообщает Sky Sports Statto, это новый рекорд манкунианского клуба для игроков не из Великобритании.
Испанец превзошёл достижения ирландца Роя Кина, в активе которого 326 игр за "МЮ" в рамках Премьер-лиги.
В общем рейтинге Де Хеа занимает пятое место, уступая Уэйну Руни (393), Гари Невиллу (400), Полу Скоулзу (499) и Райану Гиггзу (632).
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|Команда
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|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18