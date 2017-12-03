Де Хеа установил рекорд текущего сезона АПЛ по количеству сделанных сэйвов в одном матче

"Манчестер Юнайтед" одержал выездную победу над "Арсеналом" (3:1).

Как сообщает Sky Sports, вратарь "красных дьяволов" Давид Де Хеа совершил в этом матче 14 сэйвов, что является рекордом для нынешнего сезона АПЛ.

До этого лучшим результатом Де Хеа были 7 сэйвов в игре 11-го тура против "Челси".

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