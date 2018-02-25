Де Хеа уведомил "Манчестер Юнайтед", при каких условиях он готов остаться в команде

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа согласен остаться в клубе, если ему повысят зарплату.

Как сообщает The Sun, испанец требует увеличение оклада до 400 тысяч евро в неделю. Таким образом, голкипер будет зарабатывать около 21 миллиона евро в год.

Сообщается, что клуб взял время на раздумье.

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